Akmal Xolxodjayev - Gozalim bu kecha men bilan qoling

Akmal Xolxodjayev — Gozalim bu kecha men bilan qoling
Ijrochi: Akmal Xolxodjayev
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 1 588
Hajmi: 3.38 MB
Davomiyligi: 03:32
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 24-12-2021
Skachat

Qo'shiq haqida

«Gozalim bu kecha men bilan qoling» — Akmal Xolxodjayev ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:32, sifati 128 kbps, saytga 2021-yil 24-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 1 588 marta tinglangan. Akmal Xolxodjayev ijrosida saytda jami 61 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Ты молодой, я молодой», «Самая (Cover 2022)», «Bor bolgim kelar orzularingda, xayollaringda (Cover 2022 Jorabek)».

Akmal Xolxodjayev - Gozalim bu kecha men bilan qoling qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00