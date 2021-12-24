Akmal Xolxodjayev - Gozalim bu kecha men bilan qoling
|Ijrochi:
|Akmal Xolxodjayev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|1 588
|Hajmi:
|3.38 MB
|Davomiyligi:
|03:32
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|24-12-2021
Qo'shiq haqida
«Gozalim bu kecha men bilan qoling» — Akmal Xolxodjayev ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:32, sifati 128 kbps, saytga 2021-yil 24-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 1 588 marta tinglangan. Akmal Xolxodjayev ijrosida saytda jami 61 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Ты молодой, я молодой», «Самая (Cover 2022)», «Bor bolgim kelar orzularingda, xayollaringda (Cover 2022 Jorabek)».
Akmal Xolxodjayev - Gozalim bu kecha men bilan qoling qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.