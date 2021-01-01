Декабрь 2021
520 треков за месяц.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Nilufar Usmonova
Xatlar yozmayman
04:10
Farrux Xamrayev
Otasini erkasi
03:16
Isomiddin Nur
Joralarim mujik
03:15
Ziyoda
Gul edim bogimdan erta uzdilar
04:01
Xurshid Rasulov
Chayonning bolasi
04:40
Xurshid Rasulov
Chayonning bolasi (Jonli ijro)
06:05
Xurshid Rasulov
Yoshligimga qaytgim keladi (Minus)
04:23
Xamdam Sobirov
Maktabimda (Minus)
02:17
Jaloliddin Ahmadaliyev
Dadamni soyasida (Minus)
03:02
Yulduz Usmonova
Muhabbat (Minus)
03:54
Mango
Yuragim yiglaydi
03:45
Hadicha
Ona qizim
03:13
DNDM
Ne kerak (Ummon)
10:32
Behruz Nuriddinov
Musofirda yurganlarni ozing asragin
04:07
AYTEN RASUL
Derdimi Dinle
03:01
Mirjalol Ne'matov
Kechir meni (DNDM REMIX)
02:36
Mirjalol Ne'matov
Meni kechir
03:19
Nilufar Usmonova
Qachon sezadi
03:09
Nilufar Usmonova
Konikdingmu
03:12
Nilufar Usmonova
Bir kuning baxsh et
04:29
Jasur Umirov
Alam Alam
03:31
Nilufar Usmonova
Endi senga Xatlar Yozmayman, endi seng yo’q ishonmayman
04:10
Ikromjon Isoqov
Gulim
04:04
Ikromjon Isoqov
Sorama (cover Benom)
03:52
Yorqinxo'ja Umarov & Afruza
Nozanin
03:40
Shoxrux Ismoilov
Shunchalik kattakon bolib ketdimmi
03:54
Ilhom Farmonov
Onajoning rozi qil volidangni rozi qil
05:33
Ilhom Farmonov
Onajoning rozi qil
05:33
Asliddin Do'stov
Sogindim yor
04:24
Mirjalol Ne'matov
Xayrlashdik
03:35
Mirjalol Ne'matov
Xayirlashdik
03:35
Dadaxon Xasanov
Barno
05:38
Ramizbek Abduraxmonov
Seni Xudoga Aytaman
05:40
Ramizbek Abduraxmonov
Xop degin bir kecha mehmoning bolay
05:26
Dadaxon Xasanov
Bir kecha mehmoning bolay
04:43
Ramizbek Abduraxmonov
Devona konglim
05:04
Ramizbek Abduraxmonov
Laylo
05:32
Mister Qaxa
Ogiloy 3 (Ugiloy 3)
05:26
Karim Soipov
Ogiloy (Ugiloy)
16:29
Iskandar Iskandarov
Toshkent Tomon
02:56
Ibrohim Iskandarov
Nodon yurak oz sevgisin nobud qilgan yurak
05:29
Farhod G'ulomov
Fotima Zuhrolar
03:50
Farhod G'ulomov
Unutaman
05:56
Ibrohim Iskandarov
Rasululloh keladur
03:23
Xolyor Madiyev
Men yomonni yaxshi degan Onam bor
03:54
Xolyor Madiyev
Aytaman
03:56
Xolyor Madiyev
Aytinglar aytinglar
03:41
Xolyor Madiyev
Dildan Sevaman
03:53
Vohidjon Isoqov
Ozimni sevgilim
03:43
Xushnud
Xayollarimdasan (Sogindim)
03:06
Nuriddin Haydarov
Dolana Dolana
04:33
Doston Ergashev
Ey dostim tinglagin bir soz aytaman
03:10
Javohir Erkinboyev
Suyukligim
03:23
Xurshida
Olaman deydi 2
04:40
Munisa Rizayeva
Yonar
03:48
Jaloliddin Ahmadaliyev
Borimda bor (Ex Juralar)
03:16
Tik Tok
Akang kuchaydi uje Remix
02:39
Tik Tok
Zayb.. bolar ekan odam hammasidan
00:23
Abdujalil Qoqonov
Odam bolish qiyin ekan
03:50
Asl Wayne
Gulganim
02:43
Doxxim
Chiroyligim gulim kozlaring nega yosh
04:45
UzBoom
Bir kam dunyo
03:00
UzBoom
Taqdir
03:13
UzBoom
Musofir NEW VERSION
03:54
UzBoom
Kecholmadim
03:04
UzBoom
Sarob
03:11
Murodbek Qilichev
Qumda quyon
04:11
Akmal Odilov
Onamga shifo soradim
03:46
Sardorbek
Soxta dostlar
04:00
Azimjon Sayfullayev
Bir kun sevib qolaman (jonli ijro)
03:53
Muzaffar Hamdamov
Na boldi
03:32
Umarjon Mahkamboyev
Kop ekan (Qaytar dunyo)
04:05
Toirjon Latipov
Chiroyli
03:01
Zoir Turdiyev
Soginch
04:02
Sardor Rasulov
O'yna kulib
03:26
Jaloliddin Ahmadaliyev & Azizbek Hamidov
Ona, yaxshi ko'raman sizni
03:54
Xamdam Sobirov & Mirjon Ashrapov & Malik
Alvido bolalik
03:06
Azoda & Moon Band
Kotta qizlar
02:01
Moon Band & Azoda Beliy
Kotta qizlar (feat. Moon Band)
02:01
Surayyo Qosimova
Gulingni olaman, Uzuging ololmaymanda
03:18
Yulduz Usmonova
Unknown
03:53
Yulduz Usmonova
Mayli mayli jonim qadrim bilmasang
04:13
Shahruz Rizo
Dostlarim
03:50
Zafar Ergashov
Ozgarib ketding
03:00
Doston Ergashev
Togdan tushmas qor boling dada
04:36
Imron
Tobut mingan otam meni
05:50
Jaloliddin Ahmadaliyev
Ey dost (Orzular ogushida soundtrack)
03:58
Jaloliddin Ahmadaliyev
Ey dust
03:58
Jaloliddin Ahmadaliyev & Azizbek Hamidov
Ona yaxshi kuraman sizni
04:29
Javlon Sapoyev
Kimdur otasidan qilar shikoyat bilmaydiki bu qandayin jinoyat
07:26
Uzmir va Mira
Izlamading chorani, Kechir yurak porani, Sevdimmi shu bolani
03:29
Solijon Soliyev
Gunohlar
03:07
Hayrullo Nur
Mariya
03:32
Munisa Rizayeva
Senga nolam, senga qolim, Yetmadimi
04:09
Shuxrat Bekmanov
Ozinsen baxtim
03:19
Adhamjon Obidov
Yaxshi boladi
03:03
Bobur Erkinov
Joningnan
04:18
Surat Islomov
Parokanda (soundtrack)
04:26
Shohzamon
Murod Xontorayev (xotira)
03:32
Umidaxon
Bojalar popuri
04:35
←
1
2
3
4
5
6
→
Главная
»
Архив по годам
»
2021
»
Декабрь
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00