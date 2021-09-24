Yulduz Usmonova - Mayli-mayli
|Ijrochi:
|Yulduz Usmonova
|Janrlar:
|Xalq musiqasi, Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|43 897
|Hajmi:
|5.91 MB
|Davomiyligi:
|04:16
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|24-09-2021
Qo'shiq haqida
«Mayli-mayli» qo'shig'ini Yulduz Usmonova ijro etgan. Janri: Xalq musiqasi; O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:16, sifati 128 kbps, saytga 2021-yil 24-sentabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 43 897 marta tinglangan. Yulduz Usmonova ijrosida saytda jami 639 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Yor Biyo», «Kelmadi (Shabada 2020)», «Yolvora yolvora (Yurak)».
Yulduz Usmonova - Mayli-mayli qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.