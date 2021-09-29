Nozima - Burtingdanay
|Ijrochi:
|Nozima
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|450
|Hajmi:
|4.19 MB
|Davomiyligi:
|03:03
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|29-09-2021
Qo'shiq haqida
Nozimaning «Burtingdanay» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:03, sifati 128 kbps, saytga 2021-yil 29-sentabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 450 marta tinglangan — bu Nozimaning saytdagi eng ko'p tinglangan qo'shig'i.
Nozima - Burtingdanay qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.