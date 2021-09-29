Nozima - Burtingdanay

Nozima — Burtingdanay
Ijrochi: Nozima
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 450
Hajmi: 4.19 MB
Davomiyligi: 03:03
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 29-09-2021
Skachat

Qo'shiq haqida

Nozimaning «Burtingdanay» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:03, sifati 128 kbps, saytga 2021-yil 29-sentabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 450 marta tinglangan — bu Nozimaning saytdagi eng ko'p tinglangan qo'shig'i.

Nozima - Burtingdanay qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00