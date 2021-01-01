Сентябрь 2021
312 треков за месяц.
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Nafisa & Asadbek
Hayotning eng go’zal onlari bor
02:54
Cvetocek7
Ты не помнишь
01:25
Abror Aktamov
Laqma
03:09
Naz Dej
Ya Banat (Cover)
02:48
Yulduz Usmonova
O'zbekiston (2021)
05:06
Oybek va Nigora
Kecholmayman
03:05
Doston Ergashev
G'animatim onajon (Jonli ijro) (Shuhrat Qayumov xotirasiga)
03:03
Oybek & Nigora
Kecholmayman
03:05
Malika Egamberdiyeva
O’zbekiston
04:57
Uzmir va Mira
Dabdala
03:15
Hursanbek Qodirov
Layli
03:08
Mansur Shox
Ayol
03:54
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