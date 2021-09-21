Ozoda - Tanlab tanlab topganima Andijonlik Bezori

Ozoda — Tanlab tanlab topganima Andijonlik Bezori
Ijrochi: Ozoda
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 1 780
Hajmi: 4.73 MB
Davomiyligi: 03:22
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 21-09-2021
Skachat

Qo'shiq haqida

Ozodaning «Tanlab tanlab topganima Andijonlik Bezori» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:22, sifati 128 kbps, saytga 2021-yil 21-sentabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 1 780 marta tinglangan. Ozoda ijrosida saytda jami 30 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Habibi Hayati Boshqachasan boshqacha», «Yor yor aytmang yor yor», «Hayati».

Ozoda - Tanlab tanlab topganima Andijonlik Bezori qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00