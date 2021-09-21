Ozoda - Andijonlik Bezori
|Ijrochi:
|Ozoda
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|2 553
|Hajmi:
|4.73 MB
|Davomiyligi:
|03:22
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|21-09-2021
Qo'shiq haqida
«Andijonlik Bezori» — Ozoda ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:22, sifati 128 kbps, saytga 2021-yil 21-sentabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 2 553 marta tinglangan. Ozoda ijrosida saytda jami 30 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Habibi Hayati Boshqachasan boshqacha», «Yor yor aytmang yor yor», «Hayati».
Ozoda - Andijonlik Bezori qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.