Feruza Egamova - Abaya

Feruza Egamova — Abaya
Ijrochi: Feruza Egamova
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 646
Hajmi: 4.59 MB
Davomiyligi: 03:21
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 29-09-2021
Skachat

Qo'shiq haqida

Feruza Egamovaning «Abaya» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:21, sifati 128 kbps, saytga 2021-yil 29-sentabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 646 marta tinglangan. Feruza Egamova ijrosida saytda jami 31 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Meni kechir Muhabbatjon», «Bermayman», «Yana man».

Feruza Egamova - Abaya qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00