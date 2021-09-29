Feruza Egamova - Abaya
|Ijrochi:
|Feruza Egamova
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|646
|Hajmi:
|4.59 MB
|Davomiyligi:
|03:21
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|29-09-2021
Qo'shiq haqida
Feruza Egamovaning «Abaya» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:21, sifati 128 kbps, saytga 2021-yil 29-sentabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 646 marta tinglangan. Feruza Egamova ijrosida saytda jami 31 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Meni kechir Muhabbatjon», «Bermayman», «Yana man».
Feruza Egamova - Abaya qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.