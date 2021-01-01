Сентябрь 2021
312 треков за месяц.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Hilola Samirazar
Soginma (Almighty remix)
02:40
Babymohi
Mene gel (Abdul remix)
03:30
Ruhsora Emm
Ana lahale (Abdul remix)
02:20
Babymohi
Sevmedim deme bana bana (Abdul remix)
01:33
Babymohi
To`rt qadam (Cover Shahzoda)
02:17
Shahzoda
To`rt qadam REMIX
02:39
Navruza Abbosova
Netay
04:01
Navruza Abbosova
Ne buldi
03:18
ZamonaM
Balosan
04:12
Nodir
Yurak
04:29
Yulduz Turdiyeva
Izlayman
03:24
Shuhrat Yo'ldoshev
Yonimga qayt
04:06
Kumush & Sherbek Shodiyev
Sog'ingan payt
03:52
Shahlo Ahmedova
No love
03:00
Malika Ravshanova
Layli
03:44
Mahbuba Ziynat
Yoningizdaman
03:23
Shahzod Yuldashev
Alam
03:21
Barhayot Umarov
Aldanibman
03:06
Zohid
Zirapcha
03:04
Uzmir va Mira
Poralab (Piano)
03:19
Rayhon
Sog’inaman
02:52
Muzaffar Abduazimov
Onam kasalman demang, Ado bo’laman, Tamom bo’laman
03:53
Sevinch Ismoilova
Erkatoyimsan deyishingni sog’indim, Rassiyadan qachon galarsan
03:08
Muhabbat Mehmonova (Dona)
Atirgulim
03:41
Kumush & Sherbek
Sogingan payt
03:53
Xushnud
Oltin qafas
03:01
Muhr El Nazar
Malina
03:53
Renat Sobirov
Bo’ldi o’ylama
03:17
Muhammad Yusuf
Ozorim
04:00
Mano guruhi
Orzular
02:45
Husniddin Muhiddinov
Ya Rasululloh
04:30
Husan
Onajon (tez kunda)
00:38
Sultana Sultanova
Ishondim
04:26
Saidxo'ja
Birinchi muhabbat
03:14
Javohir G'aniyev
Surqashning bollari
03:34
Hamzabek Madrimov
Yopding o’zing
03:46
Iroda Raximjon
Oshkor
04:02
Doston Ergashev
Mehribonlik uylarini bolalari
02:31
Doston Ergashev
Mehribonlik
02:31
Javlon Hamidov
Otam
04:45
Adhambek Yo'ldoshev
Onamni qaydan topaman
04:27
Chopon Band
San-san
02:14
Jamshidbek Ibragimov
Men tomon
02:55
Seero7
Marina (remix)
03:05
Isomiddin Nur
Juralarim mujik
03:16
Odilbek Abdullayev
Zamonaviy
03:06
Said Abbosxon
Muxabbat
03:19
Dilnoza Xo'jamova
Onamga dard berma
04:09
Azizbek Jabborov
Sensiz
03:28
Atash Kadamov
Sen uchun
03:23
Zarif Qodirov
Mazza-mazza
03:32
Zohid
Sani sog’inaman
07:03
Sherxon
Bir shisha sharob
03:16
Mansurbek Otaxonov
Ajoyib
05:06
Rayhon & Bojalar
Popuri
04:19
Rashid Matniyozov
Davay-davay
03:23
O'ktam Kamalov
Kocha yori
04:38
Azizbek Haqberdiyev
Mening onam
03:58
Sura Iskenderli
Yok
02:32
Mehriban
Serin Serin
02:46
Quanish Muratov
Shirayli qiz
03:21
Muxriddin
Bevafo
03:48
Munisa Rizayeva
Vatan
04:26
Otash Xijron
Bitta Sevgi
03:13
Uzmir
Kuz faslida
04:00
Mushtariy Zafar
Ikki ko’ngillar
03:01
Shabnami Surayo
Bizan dutora
03:32
Yulduz Turdiyeva
Be didane man bia
03:24
SanJay
Laylining ishqi qani
03:05
Malika Egamberdiyeva
O'zbekiston (2021)
04:56
Xamdam Sobirov
Tarozi (duet Muhammad Yusuf)
03:03
Seero7
Sog’indim onajon
03:35
Shaxri & BoB
Senyorita
03:06
Noila Habibullayeva
Jani (Cover Nilufar Usmonova)
03:56
Oktam Nafasov
Mehribonim
04:14
Odilbek Abdullayev
Sochlari Zamonaviy
03:06
Boburbek Arapbaev
Чёрные глаза
02:47
Xamdam Sobirov
Kuma janim
03:01
Nasafiy
Chiroyli qiz
02:16
Sanjar Sadriy
Yaxshi kunlar oldinda
02:43
Muhammadziyo
Ikkinchi Muhabbatim
03:28
Dadaxon Xasanov
Lovullaydi Badaning
03:10
Dadaxon Xasanov
Bir tomonda amaldorlar
07:12
Dadaxon Xasanov
Abdurashid Do’stimga
04:22
Dadaxon Xasanov
Kuning kimlarga qoldi
04:07
Dadaxon Xasanov
Chet elga ketdi uzbek qizlari
03:12
Dadaxon Xasanov
Xop degin bir kecha mehmoning bo’lay
04:24
Dadaxon Xasanov
Siynalaring
03:10
Dadaxon Xasanov
Mardikor
02:17
Dadaxon Xasanov
Podshohlarni qizi
02:38
Dadaxon Xasanov
Yupqa ko’ylak kiyibsan
05:16
Dadaxon Xasanov
Palonchixon o’ynasin
03:47
Dadaxon Xasanov
Lablaring gunchayu Tishlaring inju
03:28
Mister Qaxa
Lablaring gunchayu
02:15
Shuxrat Bekmanov
Красавица моя
05:19
Alisher Mambetov
Qolmadi
03:30
Sultana Sultanova
Jonim
03:44
Nodir
Kerak emas
03:53
Xamdam Sobirov
Yaxshi qol
04:00
ZamonaM
Money
02:39
←
1
2
3
4
→
Главная
»
Архив по годам
»
2021
»
Сентябрь
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00