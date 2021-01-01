Сентябрь 2021
312 треков за месяц.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Estrada shou guruhi
Soxta dustlarim
03:46
Elchinbek Solijonov
Onam mening
04:35
Layli
Erkin bobom
05:29
Asl Wayne
Sansiz
03:24
Iroda Raximjon
Xoji ota-ona
02:58
Muzaffar Hamdamov
Sogindim
03:49
Asilbek Bahronov
Ey dil
03:10
Baxtiyor Foniy
Sendan ayrilib
03:33
Benom
Eslamading (club edition)
04:01
Ulug'bek Xikmatov
Yor degin yor
03:39
Gulnoza Jumaniyozova
Ming oshiq
03:47
Hayrullo Nur
Meni ishontir
03:39
Heekmatov
Qani quy
03:07
Dili.me & UzTim
Batareykam kam-2
02:49
Doston Ergashev
Yoshligim
04:00
Shahruza
Yalli-yalli
02:51
Benom
Dilam
03:30
Jamshid Sultanov
Holsizman
03:20
Farrux Xamrayev
Yana qancha aldanay
03:34
Davron Zaynutdinov
Nega
03:07
Muhammad Yusuf
Yor (remix)
03:51
Sultan Kewlimjaev
Boraver
03:27
Jasurbek
Musofir mardikormas
02:44
Botir Xon
Vay-vay
03:05
Saira
To'rt qadam (cover Shahzoda)
02:14
Sabina Mustayeva
On your ends (ft. Ato Woody)
02:32
Manzura & Ali Niyozimbetov
Azizim (Piano version)
04:47
Sarvara
Vatan
04:12
Sarvara
Armon
04:12
Sarvara
Olmacha (Retro)
00:00
Sarvara
Qaydan
03:53
Sarvara
Yor dema
03:42
Sarvara
Xayr dema sevgilim
04:24
Sarvara
Xayr dema
04:24
Sarvara
Olmacha olmachaga boqadi
03:57
Sarvara
Olmacha
03:57
Sarvara
Muxabbat
03:38
Sarvara
Izlab qolasiz
03:31
Sarvara
Ayriliq
03:10
Sarvara
Mana endi yiroqqa (Ayriliq)
03:10
Sarvara
Sevgingni takror takror (Ayriliq)
03:10
Ibrohim O'tkirov
Onajonim
04:00
Anvar G'aniyev
Sebaki
03:36
Zohid
Soramaydi
03:58
Alisher Ne'matov
Rano
04:15
Seero7
Runaway
03:53
Fotima Ergasheva
Lazgi
02:43
Sultana Sultanova
Olifta
03:21
Iroda Raximjon
Unutma
03:20
Shukrullo Olimjonov
Taqdir kuldi
05:03
Ahror Madrahimov
Onajonim kelmadingiz
03:22
Xumora
Yorolodi
02:39
Zarina Nizomiddinova
Bu kecha
02:52
Xamdam Sobirov
Gavharim
02:46
Sevinch Ismoilova
Rassiyadan qachon galarsan
03:08
h3
Sevasizmi degin
02:49
Doston Ergashev
Uylanmagan yigitlar
04:11
Manzura & Ali Niyozimbetov
Azizim
04:48
Bobomurod Raximov
Oy-oy
02:38
Alisher Yusupov
Jigarlarim
04:03
Xamdam Sobirov
Bu dunyoning Xatolaridan
03:14
Xamdam Sobirov
Xatolaridan
03:14
Ozoda Nursaidova
Inson Qadri
05:29
Shoxruz (Abadiya)
Yur ketdik
04:58
Hulkar Abdullayeva
Chamanchi
04:07
Xamdam Sobirov
Yaxshi qol (Remix)
03:46
Asadbek Ismoilov
Sizdar uzr
03:46
Sunnat
Nari
02:44
Jamwid
Zolim manmi
02:31
Kaniza
Да ладно
03:57
Zarina
Mayli ket
03:09
Hilola Samirazar
Rayhon Xit taronalari Mashup
03:43
Hilola Samirazar
Часики (Валерия Cover)
02:50
Hilola Samirazar
Odamlar (Cover Nilufar Usmonova)
03:08
Hilola Samirazar
Sokin tun (Cover Zohid)
03:23
Hilola Samirazar
Jonim (cover Ulugbek Rahmatullayev)
03:03
Hilola Samirazar
Inta eyh (Cover Nancy Ajram DNDM Remix)
03:29
Hilola Samirazar
Yomg`ir (Cover Munisa Rizayeva)
02:28
Hilola Samirazar
Yolg`on dunyo (Cover Janob Rasul DNDM Remix)
03:16
Hilola Samirazar
Lolam (cover Dilmurod Sultonov)
02:55
Hilola Samirazar
Sog`inma (cover Jambul Muhammedov)
03:04
Hilola Samirazar
Devonalar etma
03:24
Hilola Samirazar
Holimga qara (cover Xamdam Sobirov)
04:13
Hilola Samirazar
Chidolmadi dil (cover Xamdam Sobirov)
04:13
Hilola Samirazar
Ketarsan
04:02
Ibrohim Nurmatov
Oqqan daryo oqmay qolmas (cover Abdulla Qurbonov)
03:40
Hilola Samirazar
Last night (cover) Havana feat. Yaar ft. Kaiia
03:40
Hilola Samirazar
Sevgisi arzon (cover Xamdam Sobirov)
03:46
Sarvarbek Eshonqulov
Dilozor
04:00
Firuz Ruzmetov
Niginam
04:27
Babymohi
Zehir gibi (Cover) (Abdul remix)
02:19
Yagzon
Bugun uni tuyi (Abdul remix)
03:46
Xamdam Sobirov
Holimga qara (Abdul remix)
01:50
Doxxim
Chiroyligim gulim (Abdul remix)
03:20
Uzmir va Mira
Poralab (Abdul remix)
03:08
Hilola Samirazar
Qora atirgul (Abdul remix)
04:13
Doxxim
Esladim yana (Abdul remix)
02:35
Naz Dej
Halet hob (Abdul remix)
02:50
Hilola G'ayratova
Sensiz ft. Alinur (Abdul remix)
03:04
Hilola G'ayratova
Kechikdim (Abdul remix)
03:58
←
1
2
3
4
→
Главная
»
Архив по годам
»
2021
»
Сентябрь
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00