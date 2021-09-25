Shoira Otabekova - Seni eslasam (feat. Abduvali Rajabov)

Shoira Otabekova — Seni eslasam (feat. Abduvali Rajabov)
Ijrochilar: Shoira Otabekova, Abduvali Rajabov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 3 345
Hajmi: 5.73 MB
Davomiyligi: 04:36
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 25-09-2021
Skachat

Qo'shiq haqida

«Seni eslasam (feat. Abduvali Rajabov)» — Shoira Otabekova va Abduvali Rajabov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:36, sifati 128 kbps, saytga 2021-yil 25-sentabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 3 345 marta tinglangan. Shoira Otabekova ijrosida saytda jami 84 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Alamli ishq», «Mening bahtim», «Yurak».

Shoira Otabekova - Seni eslasam (feat. Abduvali Rajabov) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00