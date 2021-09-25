Shoira Otabekova - Seni eslasam (feat. Abduvali Rajabov)
|Ijrochilar:
|Shoira Otabekova, Abduvali Rajabov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|3 345
|Hajmi:
|5.73 MB
|Davomiyligi:
|04:36
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|25-09-2021
Qo'shiq haqida
«Seni eslasam (feat. Abduvali Rajabov)» — Shoira Otabekova va Abduvali Rajabov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:36, sifati 128 kbps, saytga 2021-yil 25-sentabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 3 345 marta tinglangan. Shoira Otabekova ijrosida saytda jami 84 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Alamli ishq», «Mening bahtim», «Yurak».
Shoira Otabekova - Seni eslasam (feat. Abduvali Rajabov) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.