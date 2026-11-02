Zoxidbek Rasulov - Otajonim-onajonim
|Ijrochi:
|Zoxidbek Rasulov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|6.16 MB
|Davomiyligi:
|03:21
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|02-11-2026
Qo'shiq haqida
Zoxidbek Rasulovning «Otajonim-onajonim» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:21, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 2-noyabrda qo'shilgan. Bu Zoxidbek Rasulovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Zoxidbek Rasulov - Otajonim-onajonim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.