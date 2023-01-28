Umidjon Hoshimov - Jon akam
|Ijrochi:
|Umidjon Hoshimov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|446
|Hajmi:
|4.49 MB
|Davomiyligi:
|04:43
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|28-01-2023
Qo'shiq haqida
Umidjon Hoshimovning «Jon akam» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:43, sifati 128 kbps, saytga 2023-yil 28-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 446 marta tinglangan. Umidjon Hoshimov ijrosida saytda jami 4 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Qizim», «Ukam», «Onamga ham olib boray».
Umidjon Hoshimov - Jon akam qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.