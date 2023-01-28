Umidjon Hoshimov - Jon akam

Umidjon Hoshimov — Jon akam
Ijrochi: Umidjon Hoshimov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 446
Hajmi: 4.49 MB
Davomiyligi: 04:43
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 28-01-2023
Skachat

Qo'shiq haqida

Umidjon Hoshimovning «Jon akam» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:43, sifati 128 kbps, saytga 2023-yil 28-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 446 marta tinglangan. Umidjon Hoshimov ijrosida saytda jami 4 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Qizim», «Ukam», «Onamga ham olib boray».

Umidjon Hoshimov - Jon akam qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00