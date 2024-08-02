Umidjon Hoshimov - Onamga ham olib boray

Umidjon Hoshimov — Onamga ham olib boray
Ijrochi: Umidjon Hoshimov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 245
Hajmi: 10.81 MB
Davomiyligi: 04:41
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 02-08-2024
Skachat

Qo'shiq haqida

«Onamga ham olib boray» — Umidjon Hoshimov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:41, sifati 128 kbps, saytga 2024-yil 2-avgustda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 245 marta tinglangan. Umidjon Hoshimov ijrosida saytda jami 4 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Qizim», «Ukam», «Jon akam».

Umidjon Hoshimov - Onamga ham olib boray qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00