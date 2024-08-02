Umidjon Hoshimov - Onamga ham olib boray
|Ijrochi:
|Umidjon Hoshimov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|245
|Hajmi:
|10.81 MB
|Davomiyligi:
|04:41
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|02-08-2024
Qo'shiq haqida
«Onamga ham olib boray» — Umidjon Hoshimov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:41, sifati 128 kbps, saytga 2024-yil 2-avgustda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 245 marta tinglangan. Umidjon Hoshimov ijrosida saytda jami 4 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Qizim», «Ukam», «Jon akam».
Umidjon Hoshimov - Onamga ham olib boray qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.