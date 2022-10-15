Qilichbek Madaliyev - Ukam Ukam Jonim Ukam
|Ijrochi:
|Qilichbek Madaliyev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|5 287
|Hajmi:
|4.36 MB
|Davomiyligi:
|04:14
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|15-10-2022
Qo'shiq haqida
Qilichbek Madaliyevning «Ukam Ukam Jonim Ukam» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:14, sifati 128 kbps, saytga 2022-yil 15-oktabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 5 287 marta tinglangan. Qilichbek Madaliyev ijrosida saytda jami 125 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Osmonda qushlar (feat. Qilichbek Madaliyev)», «Lablaring», «Sevgi-sevgi».
Qilichbek Madaliyev - Ukam Ukam Jonim Ukam qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.