Qilichbek Madaliyev - Ukam Ukam Jonim Ukam

Qilichbek Madaliyev — Ukam Ukam Jonim Ukam
Ijrochi: Qilichbek Madaliyev
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 5 287
Hajmi: 4.36 MB
Davomiyligi: 04:14
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 15-10-2022
Skachat

Qo'shiq haqida

Qilichbek Madaliyevning «Ukam Ukam Jonim Ukam» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:14, sifati 128 kbps, saytga 2022-yil 15-oktabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 5 287 marta tinglangan. Qilichbek Madaliyev ijrosida saytda jami 125 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Osmonda qushlar (feat. Qilichbek Madaliyev)», «Lablaring», «Sevgi-sevgi».

Qilichbek Madaliyev - Ukam Ukam Jonim Ukam qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00