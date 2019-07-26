Tohir Asqarov - Ketma (the сover up)

Tohir Asqarov — Ketma (the сover up)
Ijrochi: Tohir Asqarov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 3 775
Hajmi: 3.98 MB
Davomiyligi: 03:44
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 26-07-2019
Skachat

Qo'shiq haqida

«Ketma (the сover up)» — Tohir Asqarov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:44, sifati 128 kbps, saytga 2019-yil 26-iyulda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 3 775 marta tinglangan — bu Tohir Asqarovning saytdagi eng ko'p tinglangan qo'shig'i. Tohir Asqarov ijrosida saytda jami 5 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Yomg'ir», «Kuz», «Telbaday sevaman (Cover)».

Tohir Asqarov - Ketma (the сover up) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00