Tohir Asqarov - Ketma (the сover up)
|Ijrochi:
|Tohir Asqarov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|3 775
|Hajmi:
|3.98 MB
|Davomiyligi:
|03:44
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|26-07-2019
Qo'shiq haqida
«Ketma (the сover up)» — Tohir Asqarov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:44, sifati 128 kbps, saytga 2019-yil 26-iyulda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 3 775 marta tinglangan — bu Tohir Asqarovning saytdagi eng ko'p tinglangan qo'shig'i. Tohir Asqarov ijrosida saytda jami 5 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Yomg'ir», «Kuz», «Telbaday sevaman (Cover)».
Tohir Asqarov - Ketma (the сover up) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.