Shuhrat Dillayev - Sanamni
|Ijrochi:
|Shuhrat Dillayev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|5.58 MB
|Davomiyligi:
|03:02
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|20-10-2026
Qo'shiq haqida
«Sanamni» — Shuhrat Dillayev ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:02, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 20-oktabrda qo'shilgan. Bu Shuhrat Dillayevning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Shuhrat Dillayev - Sanamni qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.