Shahnoz - Hammasi yahshi
|Ijrochi:
|Shahnoz
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|182
|Hajmi:
|8.58 MB
|Davomiyligi:
|03:43
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|15-01-2011
Qo'shiq haqida
Shahnozning «Hammasi yahshi» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:43, sifati 128 kbps, saytga 2011-yil 15-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 182 marta tinglangan. Shahnoz ijrosida saytda jami 62 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Seni ko`rsam qaniydi», «Ramazon», «Savol-javob».
Shahnoz - Hammasi yahshi qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.