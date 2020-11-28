Ulug'bek Rahmatullayev - Hammasi sen uchun Pari
|Ijrochi:
|Ulug'bek Rahmatullayev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|10 325
|Hajmi:
|4.63 MB
|Davomiyligi:
|03:21
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|28-11-2020
Qo'shiq haqida
«Hammasi sen uchun Pari» — Ulug'bek Rahmatullayev ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:21, sifati 128 kbps, saytga 2020-yil 28-noyabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 10 325 marta tinglangan. Ulug'bek Rahmatullayev ijrosida saytda jami 250 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Ota-Onam Hoji qilaman», «Bilmadi», «Pari».
Ulug'bek Rahmatullayev - Hammasi sen uchun Pari qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.