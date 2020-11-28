Ulug'bek Rahmatullayev - Hammasi sen uchun Pari

Ulug'bek Rahmatullayev — Hammasi sen uchun Pari
Ijrochi: Ulug'bek Rahmatullayev
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 10 325
Hajmi: 4.63 MB
Davomiyligi: 03:21
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 28-11-2020
Skachat

Qo'shiq haqida

«Hammasi sen uchun Pari» — Ulug'bek Rahmatullayev ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:21, sifati 128 kbps, saytga 2020-yil 28-noyabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 10 325 marta tinglangan. Ulug'bek Rahmatullayev ijrosida saytda jami 250 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Ota-Onam Hoji qilaman», «Bilmadi», «Pari».

Ulug'bek Rahmatullayev - Hammasi sen uchun Pari qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00