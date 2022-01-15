Sanjar Sadriy - Xotira

Sanjar Sadriy — Xotira
Ijrochi: Sanjar Sadriy
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 185
Hajmi: 8.50 MB
Davomiyligi: 03:41
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 15-01-2022
Skachat

Qo'shiq haqida

«Xotira» qo'shig'ini Sanjar Sadriy ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:41, sifati 128 kbps, saytga 2022-yil 15-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 185 marta tinglangan. Sanjar Sadriy ijrosida saytda jami 12 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Eslaganmisan», «Dil xasta», «Akam (xotira)».

Sanjar Sadriy - Xotira qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00