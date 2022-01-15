Sanjar Sadriy - Xotira
|Ijrochi:
|Sanjar Sadriy
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|185
|Hajmi:
|8.50 MB
|Davomiyligi:
|03:41
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|15-01-2022
Qo'shiq haqida
«Xotira» qo'shig'ini Sanjar Sadriy ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:41, sifati 128 kbps, saytga 2022-yil 15-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 185 marta tinglangan. Sanjar Sadriy ijrosida saytda jami 12 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Eslaganmisan», «Dil xasta», «Akam (xotira)».
Sanjar Sadriy - Xotira qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.