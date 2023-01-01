Sanjar Sadriy
13 ta qo'shiq
#Pop musiqa
Tinglash
Mashhur
Yangi
Eski
A — Z
Sanjar Sadriy
Maysara
02:43
Sanjar Sadriy
To’kiladi barglar
04:21
Sanjar Sadriy
Shamchiroq (cover Faxriddin Umarov)
02:20
Sanjar Sadriy
Musofir dardi
04:52
Sanjar Sadriy
Dadasin bir bora quchoqlaganlar
02:23
Sanjar Sadriy
Xotira
03:41
Sanjar Sadriy
Akam (xotira)
03:41
Sanjar Sadriy
Manzil
03:20
Sanjar Sadriy
Yaxshi kunlar oldinda
02:43
Sanjar Sadriy
Oppoq kapalaklar
03:28
Sanjar Sadriy
Dil xasta
03:19
Sanjar Sadriy
Eslaganmisan
03:19
Sanjar Sadriy
Dona-dona
03:42
Bosh sahifa
»
Ijrochilar
»
Sanjar Sadriy
Yangi qo'shiqlar
XON — Yona-yona
Aka-uka Farhodovlar — Musofir ota
Sanjar Halikov — Oq gulim
Xamdam Sobirov, Adl — Алып кетті
DJ Shark — Чему вовсе не быть
Moonwalkersmusic — Сильнее бури
Орёл — A hërxhëvele, a meninqos
Artvenka — Расстегнулся поясок
Alexander, My Family — Прощай, школа
MC MERIK — ALLAHYM KECHIR
Rusik — Ты моя любовь
SDLW — Ты русский солдат, ты не можешь упасть
Гектор — Хочу нарвать ромашек
Ramzes — Шрамы словами не излечить
Sadraddin — Coming soon
Yilning xitlari
Yorqinxo'ja Umarov — Million millionlar ichida topganim
Jaloliddin Ahmadaliyev — Tong otguncha
Jaloliddin Ahmadaliyev — Yugurganniki mas Buyurganniki
Yulduz Usmonova — Onamga aytmang
Izzatbek Holiqov — 20 sevib qoldim 30 yoshni
Afruza — Olamda yo'q
AGA — Xushla mani
Afruza — Ko'rolmaslar ko'rib qo'ysin bunday sevgi olamda yo'q
Sevinch Ismoilova — Gitarist
Jaloliddin Ahmadaliyev — Chaqirsam
Jaloliddin Ahmadaliyev — Sen turganda
Yulduz Usmonova — Ashnaqa Dee, Ashnaqa Hozirgi bollar mashnaqa Pomada (feat. Abdul Malik Ergashov)
Yangi trend — Bilmas edim, dard berar (O'zbek tilida)
baqzhvn — Махаббатым (Lola cover Qazaq Edition)
Yulduz Usmonova, Xamdam Sobirov — Daryo daryo
Mashhur ijrochilar
Jaloliddin Ahmadaliyev
Mirjalol Ne'matov
Xamdam Sobirov
Yulduz Usmonova
Ozoda Nursaidova
Sevinch Ismoilova
Xurshid Rasulov
Nodiraxon Subhonova
Gulinur
Tolib Musofir
Dildora Niyozova
Xurshidbek Qahhorov
Gut1k
Ulug'bek Yulchiyev
G'aybulla Tursunov
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00