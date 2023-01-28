Sanjar Sadriy - Dadasin bir bora quchoqlaganlar

Sanjar Sadriy — Dadasin bir bora quchoqlaganlar
Ijrochi: Sanjar Sadriy
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 181
Hajmi: 5.53 MB
Davomiyligi: 02:23
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 28-01-2023
Skachat

Qo'shiq haqida

«Dadasin bir bora quchoqlaganlar» — Sanjar Sadriy ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:23, sifati 128 kbps, saytga 2023-yil 28-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 181 marta tinglangan. Sanjar Sadriy ijrosida saytda jami 12 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Eslaganmisan», «Dil xasta», «Akam (xotira)».

Sanjar Sadriy - Dadasin bir bora quchoqlaganlar qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00