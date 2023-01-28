Sanjar Sadriy - Dadasin bir bora quchoqlaganlar
|Ijrochi:
|Sanjar Sadriy
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|181
|Hajmi:
|5.53 MB
|Davomiyligi:
|02:23
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|28-01-2023
Qo'shiq haqida
«Dadasin bir bora quchoqlaganlar» — Sanjar Sadriy ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:23, sifati 128 kbps, saytga 2023-yil 28-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 181 marta tinglangan. Sanjar Sadriy ijrosida saytda jami 12 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Eslaganmisan», «Dil xasta», «Akam (xotira)».
Sanjar Sadriy - Dadasin bir bora quchoqlaganlar qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.