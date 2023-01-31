Sanjar Sadriy - Shamchiroq (cover Faxriddin Umarov)
|Ijrochi:
|Sanjar Sadriy
|Janrlar:
|Kaver versiyalar, Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|220
|Hajmi:
|5.41 MB
|Davomiyligi:
|02:20
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|31-01-2023
Qo'shiq haqida
«Shamchiroq (cover Faxriddin Umarov)» (kover versiya) qo'shig'ini Sanjar Sadriy ijro etgan. Janri: Kaver versiyalar; O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:20, sifati 128 kbps, saytga 2023-yil 31-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 220 marta tinglangan. Sanjar Sadriy ijrosida saytda jami 12 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Eslaganmisan», «Dil xasta», «Akam (xotira)».
Sanjar Sadriy - Shamchiroq (cover Faxriddin Umarov) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.