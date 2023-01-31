Sanjar Sadriy - Shamchiroq (cover Faxriddin Umarov)

Sanjar Sadriy — Shamchiroq (cover Faxriddin Umarov)
Ijrochi: Sanjar Sadriy
Janrlar: Kaver versiyalar, Pop musiqa
Yuklab olindi: 220
Hajmi: 5.41 MB
Davomiyligi: 02:20
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 31-01-2023
Skachat

Qo'shiq haqida

«Shamchiroq (cover Faxriddin Umarov)» (kover versiya) qo'shig'ini Sanjar Sadriy ijro etgan. Janri: Kaver versiyalar; O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:20, sifati 128 kbps, saytga 2023-yil 31-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 220 marta tinglangan. Sanjar Sadriy ijrosida saytda jami 12 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Eslaganmisan», «Dil xasta», «Akam (xotira)».

Sanjar Sadriy - Shamchiroq (cover Faxriddin Umarov) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Kaver versiyalar» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00