Sanjar Sadriy - Yaxshi kunlar oldinda

Sanjar Sadriy — Yaxshi kunlar oldinda
Ijrochi: Sanjar Sadriy
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 221
Hajmi: 6.31 MB
Davomiyligi: 02:43
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 06-09-2021
Skachat

Qo'shiq haqida

«Yaxshi kunlar oldinda» — Sanjar Sadriy ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:43, sifati 128 kbps, saytga 2021-yil 6-sentabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 221 marta tinglangan. Sanjar Sadriy ijrosida saytda jami 12 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Eslaganmisan», «Dil xasta», «Akam (xotira)».

Sanjar Sadriy - Yaxshi kunlar oldinda qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00