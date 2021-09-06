Sanjar Sadriy - Yaxshi kunlar oldinda
|Ijrochi:
|Sanjar Sadriy
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|221
|Hajmi:
|6.31 MB
|Davomiyligi:
|02:43
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|06-09-2021
Qo'shiq haqida
«Yaxshi kunlar oldinda» — Sanjar Sadriy ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:43, sifati 128 kbps, saytga 2021-yil 6-sentabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 221 marta tinglangan. Sanjar Sadriy ijrosida saytda jami 12 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Eslaganmisan», «Dil xasta», «Akam (xotira)».
Sanjar Sadriy - Yaxshi kunlar oldinda qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.