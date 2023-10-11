Sanjar Sadriy - To’kiladi barglar

Sanjar Sadriy — To’kiladi barglar
Ijrochi: Sanjar Sadriy
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 264
Hajmi: 3.93 MB
Davomiyligi: 04:21
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 11-10-2023
Skachat

Qo'shiq haqida

«To’kiladi barglar» qo'shig'ini Sanjar Sadriy ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:21, sifati 128 kbps, saytga 2023-yil 11-oktabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 264 marta tinglangan. Sanjar Sadriy ijrosida saytda jami 12 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Eslaganmisan», «Dil xasta», «Akam (xotira)».

Sanjar Sadriy - To’kiladi barglar qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00