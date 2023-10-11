Sanjar Sadriy - To’kiladi barglar
|Ijrochi:
|Sanjar Sadriy
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|264
|Hajmi:
|3.93 MB
|Davomiyligi:
|04:21
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|11-10-2023
Qo'shiq haqida
«To’kiladi barglar» qo'shig'ini Sanjar Sadriy ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:21, sifati 128 kbps, saytga 2023-yil 11-oktabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 264 marta tinglangan. Sanjar Sadriy ijrosida saytda jami 12 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Eslaganmisan», «Dil xasta», «Akam (xotira)».
Sanjar Sadriy - To’kiladi barglar qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.