Nefes - Darixmisam
|Ijrochi:
|Nefes
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|906
|Hajmi:
|0.29 MB
|Davomiyligi:
|00:17
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|07-10-2023
Qo'shiq haqida
Nefesning «Darixmisam» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Sifati 128 kbps, saytga 2023-yil 7-oktabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 906 marta tinglangan. Nefes ijrosida saytda jami 12 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Zamanla», «Yonimda bo'l jonim», «Osiyoda Evropada».
Nefes - Darixmisam qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.