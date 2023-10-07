Nefes - Darixmisam

Nefes — Darixmisam
Ijrochi: Nefes
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 906
Hajmi: 0.29 MB
Davomiyligi: 00:17
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 07-10-2023
Skachat

Qo'shiq haqida

Nefesning «Darixmisam» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Sifati 128 kbps, saytga 2023-yil 7-oktabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 906 marta tinglangan. Nefes ijrosida saytda jami 12 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Zamanla», «Yonimda bo'l jonim», «Osiyoda Evropada».

Nefes - Darixmisam qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00