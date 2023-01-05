Nefes, Zeynəb Heseni - Qara Qiz
|Ijrochilar:
|Nefes, Zeynəb Heseni
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|3 508
|Hajmi:
|3.78 MB
|Davomiyligi:
|03:36
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|05-01-2023
Qo'shiq haqida
«Qara Qiz» — Nefes va Zeynəb Heseni ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:36, sifati 128 kbps, saytga 2023-yil 5-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 3 508 marta tinglangan. Nefes ijrosida saytda jami 12 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Zamanla», «Yonimda bo'l jonim», «Osiyoda Evropada».
Nefes, Zeynəb Heseni - Qara Qiz qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.