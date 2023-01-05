Nefes, Zeynəb Heseni - Qara Qiz

Nefes, Zeynəb Heseni — Qara Qiz
Ijrochilar: Nefes, Zeynəb Heseni
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 3 508
Hajmi: 3.78 MB
Davomiyligi: 03:36
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 05-01-2023
Skachat

Qo'shiq haqida

«Qara Qiz» — Nefes va Zeynəb Heseni ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:36, sifati 128 kbps, saytga 2023-yil 5-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 3 508 marta tinglangan. Nefes ijrosida saytda jami 12 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Zamanla», «Yonimda bo'l jonim», «Osiyoda Evropada».

Nefes, Zeynəb Heseni - Qara Qiz qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00