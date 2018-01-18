Navruz Sobirov - Yoqding
|Ijrochi:
|Navruz Sobirov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|706
|Hajmi:
|4.47 MB
|Davomiyligi:
|04:10
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|18-01-2018
Qo'shiq haqida
«Yoqding» — Navruz Sobirov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:10, sifati 128 kbps, saytga 2018-yil 18-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 706 marta tinglangan. Navruz Sobirov ijrosida saytda jami 138 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Boshima balo», «Gavgolar», «Sani mandan boshqa birov sevmasin».
Navruz Sobirov - Yoqding qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.