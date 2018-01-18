Navruz Sobirov - Yoqotish garak

Navruz Sobirov — Yoqotish garak
Ijrochi: Navruz Sobirov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 737
Hajmi: 4.45 MB
Davomiyligi: 04:08
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 18-01-2018
Skachat

Qo'shiq haqida

«Yoqotish garak» — Navruz Sobirov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:08, sifati 128 kbps, saytga 2018-yil 18-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 737 marta tinglangan. Navruz Sobirov ijrosida saytda jami 138 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Boshima balo», «Gavgolar», «Sani mandan boshqa birov sevmasin».

Navruz Sobirov - Yoqotish garak qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00