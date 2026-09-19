Eng sara qo'shiqlar
100 ta qo'shiq · yaratilgan 19.09.2026
Tinglash
To'plamdagi qo'shiqlar
Muhammadziyo
Tabibim
03:43
Yulduz Usmonova
Yor Biyo
03:10
Ozoda Nursaidova
Alamlar
03:30
Xamdam Sobirov
Ko’zmunchog’im mani
04:07
Muzaffar Abduazimov
Onam kasalman demang, Ado bo’laman, Tamom bo’laman
03:53
Xamdam Sobirov
Tentakcham mani
04:07
Jaloliddin Ahmadaliyev
19 yil
05:12
Jahongir Otajonov
Bom Bom
03:02
Elmurod Ziyoyev
Daydi yillar
04:00
Mirjalol Ne'matov
Endi manga gitara
02:54
Sevinch Ismoilova
Qashqadaryo, Surxondaryo tomonda
03:31
Nilufar bintu Ulug'bek
Rasululloh keladur
04:06
Mirjalol Ne'matov
Bir sher yozdim
03:59
Yulduz Usmonova
Kelmadi (Shabada 2020)
03:45
Mansurxon Nurmatov
Qodirxon (Seriali Soundtrack)
02:52
Nurzida Isayeva
Unut
03:49
Seyyid Taleh Boradigahi
Ya Habibi Ya Muhammad
04:34
Afsona
Keraging yo’q
02:41
Shahnozabonu
Qizalogim
03:11
Boburbek Arapbaev
Qadamin bosib dona-dona (Tamara)
03:29
←
1
2
3
…
5
→
Boshqa to'plamlar
Hammasi
Oila haqida qo'shiqlar
So‘nggi qo‘ng‘iroq va maktab xotiralari uchun qo‘shiqlar
Tug'ilgan kun haqida qo'shiqlar
Terma qo'shiqlar
Sevgi va ishq qo'shiqlari
Ona haqida qo'shiqlar
Ayriliq va sog'inch qo'shiqlari
To'y qo'shiqlari
To'y bop qo'shiqlar
Popuri qo'shiqlar
Xit qo'shiqlar 2026
Bosh sahifa
»
To'plamlar
»
Eng sara qo'shiqlar
Yangi qo'shiqlar
Moonwalkersmusic — Trys kalbos, viena banga
Moonwalkersmusic — Бухнём да пойдём
Moonwalkersmusic — Ой, какать хочу
Gudvin — Моя милиция
Muzik Aka — Alvido
Yahyobek G'aniyev — Sensiz
Masha Tilla — Sugar
Rayhon, Izzat Shukurov — Dil yig'lar
Yulduz Jumaniyozova — Onamni qiziman (Live)
Farhod Sulaymon — Ey dil
Umid Shahobov — Ona (New version)
Asliddin Isoqov — Ikki yurak
Dilmurod Sultonov — Ukam
Light Music — Отпускаю иди с богом
Call Me Karizma, Gloomy Culture — LIKE IT THAT WAY
Yilning xitlari
Yorqinxo'ja Umarov — Million millionlar ichida topganim
Jaloliddin Ahmadaliyev — Tong otguncha
Jaloliddin Ahmadaliyev — Yugurganniki mas Buyurganniki
Izzatbek Holiqov — 20 sevib qoldim 30 yoshni
Yulduz Usmonova — Onamga aytmang
Afruza — Olamda yo'q
AGA — Xushla mani
Shahlo Salayeva — Ko'r bo'lasan
Afruza — Ko'rolmaslar ko'rib qo'ysin bunday sevgi olamda yo'q
Sevinch Ismoilova — Gitarist
Keysun — Bache Tokhs
Dildora Niyozova — Sevmoqdasan
Yangi trend — Bilmas edim, dard berar (O'zbek tilida)
Jaloliddin Ahmadaliyev — Chaqirsam
AGA — Navdasang da
Mashhur ijrochilar
Jaloliddin Ahmadaliyev
Mirjalol Ne'matov
Xamdam Sobirov
Ozoda Nursaidova
Yulduz Usmonova
Sevinch Ismoilova
Nodiraxon Subhonova
Xurshid Rasulov
Gulinur
Tolib Musofir
Xurshidbek Qahhorov
Dildora Niyozova
Gut1k
Ulug'bek Yulchiyev
G'aybulla Tursunov
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00