Ona haqida qo'shiqlar
100 ta qo'shiq · yaratilgan 19.09.2026
Tinglash
To'plamdagi qo'shiqlar
Yulduz Usmonova
Onamga aytmang
04:20
Sevinch Ismoilova & Mirjalol Ne'matov
Qizg'onaman
03:35
Jaloliddin Ahmadaliyev
Meni deb oqardi sochlaring ona
06:28
Ilxom Maxkamov
Onam meni sog'inganda borolmadim
03:37
Janob Rasul
Otam Onam o'ynasin
03:16
Shoxruxbek Ergashev
Onamning sochida oqlarni ko'rib
05:35
Ulug'bek Shomurodov
Opa meni yo’qlab keling, Siz onamga o’xshab keling
07:12
Abror Do'stov & Shoxrux Ergashev
Zo’rlaridan zo’r bo’lamiz onajon (Artist Shou)
05:26
Jasur Umirov
Dardimni aytdim ona
03:04
Dilshod Rahmonov
Onam yo`q
04:49
Athambek Yuldashev
Onam deydi
03:31
Oybek & Nigora
Onajonim
04:15
Oybek & Nigora
Onajon
04:15
Jasur Umirov
Dardimni daryolarga aytim ona
03:04
Sardor Mamadaliyev
Onasiz hovli
06:34
Shoxrux Ergashev
Zo’rlardan zo’r bo’laman Onajon
03:46
Osman Navruzov
Ona
04:03
Jaloliddin Ahmadaliyev
Ona nolasi
05:14
Abror Aktamov
Pulimiz kamda ona
03:43
Sherzod Bek
Onajonim onam mani
03:37
←
1
2
3
…
5
→
Boshqa to'plamlar
Hammasi
Oila haqida qo'shiqlar
So‘nggi qo‘ng‘iroq va maktab xotiralari uchun qo‘shiqlar
Tug'ilgan kun haqida qo'shiqlar
Eng sara qo'shiqlar
Terma qo'shiqlar
Sevgi va ishq qo'shiqlari
Ayriliq va sog'inch qo'shiqlari
To'y qo'shiqlari
To'y bop qo'shiqlar
Popuri qo'shiqlar
Xit qo'shiqlar 2026
Bosh sahifa
»
To'plamlar
»
Ona haqida qo'shiqlar
Yangi qo'shiqlar
Moonwalkersmusic — Trys kalbos, viena banga
Moonwalkersmusic — Бухнём да пойдём
Moonwalkersmusic — Ой, какать хочу
Gudvin — Моя милиция
Muzik Aka — Alvido
Yahyobek G'aniyev — Sensiz
Masha Tilla — Sugar
Rayhon, Izzat Shukurov — Dil yig'lar
Yulduz Jumaniyozova — Onamni qiziman (Live)
Farhod Sulaymon — Ey dil
Umid Shahobov — Ona (New version)
Asliddin Isoqov — Ikki yurak
Dilmurod Sultonov — Ukam
Light Music — Отпускаю иди с богом
Call Me Karizma, Gloomy Culture — LIKE IT THAT WAY
Yilning xitlari
Yorqinxo'ja Umarov — Million millionlar ichida topganim
Jaloliddin Ahmadaliyev — Tong otguncha
Jaloliddin Ahmadaliyev — Yugurganniki mas Buyurganniki
Izzatbek Holiqov — 20 sevib qoldim 30 yoshni
Yulduz Usmonova — Onamga aytmang
Afruza — Olamda yo'q
AGA — Xushla mani
Shahlo Salayeva — Ko'r bo'lasan
Afruza — Ko'rolmaslar ko'rib qo'ysin bunday sevgi olamda yo'q
Sevinch Ismoilova — Gitarist
Keysun — Bache Tokhs
Dildora Niyozova — Sevmoqdasan
Yangi trend — Bilmas edim, dard berar (O'zbek tilida)
Jaloliddin Ahmadaliyev — Chaqirsam
AGA — Navdasang da
Mashhur ijrochilar
Jaloliddin Ahmadaliyev
Mirjalol Ne'matov
Xamdam Sobirov
Ozoda Nursaidova
Yulduz Usmonova
Sevinch Ismoilova
Nodiraxon Subhonova
Xurshid Rasulov
Gulinur
Tolib Musofir
Xurshidbek Qahhorov
Dildora Niyozova
Gut1k
Ulug'bek Yulchiyev
G'aybulla Tursunov
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00