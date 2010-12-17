Guli Asalxo'jayeva - Sho'x yigit
|Ijrochi:
|Guli Asalxo'jayeva
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|156
|Hajmi:
|8.20 MB
|Davomiyligi:
|03:33
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|17-12-2010
Qo'shiq haqida
Guli Asalxo'jayevaning «Sho'x yigit» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:33, sifati 128 kbps, saytga 2010-yil 17-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 156 marta tinglangan. Guli Asalxo'jayeva ijrosida saytda jami 92 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Bolaginam bolasi», «Senu men», «Duv duv».
Guli Asalxo'jayeva - Sho'x yigit qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.