Guli Asalxo'jayeva - Bolaginam bolasi
|Ijrochi:
|Guli Asalxo'jayeva
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|3 632
|Hajmi:
|4.61 MB
|Davomiyligi:
|04:34
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|15-01-2023
Qo'shiq haqida
«Bolaginam bolasi» — Guli Asalxo'jayeva ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:34, sifati 128 kbps, saytga 2023-yil 15-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 3 632 marta tinglangan — bu Guli Asalxo'jayevaning saytdagi eng ko'p tinglangan qo'shig'i. Guli Asalxo'jayeva ijrosida saytda jami 92 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Senu men», «Duv duv», «Bora-bora».
Guli Asalxo'jayeva - Bolaginam bolasi qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.