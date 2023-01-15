Guli Asalxo'jayeva - Bolaginam bolasi

Guli Asalxo'jayeva — Bolaginam bolasi
Ijrochi: Guli Asalxo'jayeva
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 3 632
Hajmi: 4.61 MB
Davomiyligi: 04:34
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 15-01-2023
Skachat

Qo'shiq haqida

«Bolaginam bolasi» — Guli Asalxo'jayeva ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:34, sifati 128 kbps, saytga 2023-yil 15-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 3 632 marta tinglangan — bu Guli Asalxo'jayevaning saytdagi eng ko'p tinglangan qo'shig'i. Guli Asalxo'jayeva ijrosida saytda jami 92 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Senu men», «Duv duv», «Bora-bora».

Guli Asalxo'jayeva - Bolaginam bolasi qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00