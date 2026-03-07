Farrux Zokirov (Yalla), Shuhrat Zokirov - O'zbekistonlik ayollar

Farrux Zokirov (Yalla), Shuhrat Zokirov — O'zbekistonlik ayollar
Ijrochilar: Shuxrat Zokirov, Farrux Zokirov (Yalla)
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 32
Hajmi: 8.99 MB
Davomiyligi: 04:53
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 07-03-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«O'zbekistonlik ayollar» — Shuxrat Zokirov va Farrux Zokirov (Yalla) ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:53, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 7-martda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 32 marta tinglangan. Shuxrat Zokirov ijrosida saytda jami 3 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Yuragim sezdi», «Yuragim sezdi (feat. Shuxrat Zokirov)». Bu Shuxrat Zokirovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Farrux Zokirov (Yalla), Shuhrat Zokirov - O'zbekistonlik ayollar qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00