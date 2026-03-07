Farrux Zokirov (Yalla), Shuhrat Zokirov - O'zbekistonlik ayollar
|Ijrochilar:
|Shuxrat Zokirov, Farrux Zokirov (Yalla)
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|32
|Hajmi:
|8.99 MB
|Davomiyligi:
|04:53
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|07-03-2026
Qo'shiq haqida
«O'zbekistonlik ayollar» — Shuxrat Zokirov va Farrux Zokirov (Yalla) ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:53, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 7-martda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 32 marta tinglangan. Shuxrat Zokirov ijrosida saytda jami 3 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Yuragim sezdi», «Yuragim sezdi (feat. Shuxrat Zokirov)». Bu Shuxrat Zokirovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Farrux Zokirov (Yalla), Shuhrat Zokirov - O'zbekistonlik ayollar qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.