Farrux Xamrayev - Rasululloh, sizni ko'rsaydim
|Ijrochi:
|Farrux Xamrayev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|267
|Hajmi:
|10.81 MB
|Davomiyligi:
|04:41
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|06-04-2022
Qo'shiq haqida
«Rasululloh, sizni ko'rsaydim» qo'shig'ini Farrux Xamrayev ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:41, sifati 128 kbps, saytga 2022-yil 6-aprelda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 267 marta tinglangan. Farrux Xamrayev ijrosida saytda jami 118 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Soliha qizim», «Lanati», «Ket».
Farrux Xamrayev - Rasululloh, sizni ko'rsaydim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.