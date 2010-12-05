Doston Rahimov - O'zbek qizlari

Doston Rahimov — O'zbek qizlari
Ijrochi: Doston Rahimov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 165
Hajmi: 6.08 MB
Davomiyligi: 02:37
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 05-12-2010
Skachat

Qo'shiq haqida

«O'zbek qizlari» qo'shig'ini Doston Rahimov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:37, sifati 128 kbps, saytga 2010-yil 5-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 165 marta tinglangan. Doston Rahimov ijrosida saytda jami 29 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Sevaman», «Lola», «Kechalar».

Doston Rahimov - O'zbek qizlari qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00