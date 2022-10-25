Doston Rahimov - Lola

Doston Rahimov — Lola
Ijrochi: Doston Rahimov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 534
Hajmi: 3.55 MB
Davomiyligi: 03:39
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 25-10-2022
Skachat

Qo'shiq haqida

Doston Rahimovning «Lola» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:39, sifati 128 kbps, saytga 2022-yil 25-oktabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 534 marta tinglangan. Doston Rahimov ijrosida saytda jami 29 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Sevaman», «Kechalar», «Otajon». Bu Doston Rahimovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Doston Rahimov - Lola qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00