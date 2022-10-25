Doston Rahimov - Lola
|Ijrochi:
|Doston Rahimov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|534
|Hajmi:
|3.55 MB
|Davomiyligi:
|03:39
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|25-10-2022
Qo'shiq haqida
Doston Rahimovning «Lola» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:39, sifati 128 kbps, saytga 2022-yil 25-oktabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 534 marta tinglangan. Doston Rahimov ijrosida saytda jami 29 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Sevaman», «Kechalar», «Otajon». Bu Doston Rahimovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Doston Rahimov - Lola qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.