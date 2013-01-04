Dilnoza Akbarova - San-san

Dilnoza Akbarova — San-san
Ijrochi: Dilnoza Akbarova
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 124
Hajmi: 6.98 MB
Davomiyligi: 03:01
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 04-01-2013
Skachat

Qo'shiq haqida

«San-san» qo'shig'ini Dilnoza Akbarova ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:01, sifati 128 kbps, saytga 2013-yil 4-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 124 marta tinglangan. Dilnoza Akbarova ijrosida saytda jami 38 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Atirgullar ochdi chiroy (feat. Jasurbek Jabborov)», «Andijonim», «Mutrabo».

Dilnoza Akbarova - San-san qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00