Dilnoza Akbarova - San-san
|Ijrochi:
|Dilnoza Akbarova
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|124
|Hajmi:
|6.98 MB
|Davomiyligi:
|03:01
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|04-01-2013
Qo'shiq haqida
«San-san» qo'shig'ini Dilnoza Akbarova ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:01, sifati 128 kbps, saytga 2013-yil 4-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 124 marta tinglangan. Dilnoza Akbarova ijrosida saytda jami 38 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Atirgullar ochdi chiroy (feat. Jasurbek Jabborov)», «Andijonim», «Mutrabo».
Dilnoza Akbarova - San-san qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.