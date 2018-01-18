Dilnoza Akbarova - Sevgiga chorlagan
|Ijrochi:
|Dilnoza Akbarova
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|736
|Hajmi:
|3.80 MB
|Davomiyligi:
|03:26
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|18-01-2018
Qo'shiq haqida
«Sevgiga chorlagan» — Dilnoza Akbarova ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:26, sifati 128 kbps, saytga 2018-yil 18-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 736 marta tinglangan. Dilnoza Akbarova ijrosida saytda jami 38 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Atirgullar ochdi chiroy (feat. Jasurbek Jabborov)», «Andijonim», «Mutrabo».
Dilnoza Akbarova - Sevgiga chorlagan qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.