Dilnoza Akbarova - Sevgiga chorlagan

Dilnoza Akbarova — Sevgiga chorlagan
Ijrochi: Dilnoza Akbarova
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 736
Hajmi: 3.80 MB
Davomiyligi: 03:26
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 18-01-2018
Skachat

Qo'shiq haqida

«Sevgiga chorlagan» — Dilnoza Akbarova ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:26, sifati 128 kbps, saytga 2018-yil 18-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 736 marta tinglangan. Dilnoza Akbarova ijrosida saytda jami 38 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Atirgullar ochdi chiroy (feat. Jasurbek Jabborov)», «Andijonim», «Mutrabo».

Dilnoza Akbarova - Sevgiga chorlagan qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00