Dilnoza Akbarova - Mutrabo

Dilnoza Akbarova — Mutrabo
Ijrochi: Dilnoza Akbarova
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 2 202
Hajmi: 4.34 MB
Davomiyligi: 04:29
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 19-10-2019
Skachat

Qo'shiq haqida

Dilnoza Akbarovaning «Mutrabo» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:29, sifati 128 kbps, saytga 2019-yil 19-oktabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 2 202 marta tinglangan. Dilnoza Akbarova ijrosida saytda jami 38 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Atirgullar ochdi chiroy (feat. Jasurbek Jabborov)», «Andijonim», «Sevgilim».

Dilnoza Akbarova - Mutrabo qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00