Dilnoza Akbarova - Mutrabo
|Ijrochi:
|Dilnoza Akbarova
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|2 202
|Hajmi:
|4.34 MB
|Davomiyligi:
|04:29
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|19-10-2019
Qo'shiq haqida
Dilnoza Akbarovaning «Mutrabo» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:29, sifati 128 kbps, saytga 2019-yil 19-oktabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 2 202 marta tinglangan. Dilnoza Akbarova ijrosida saytda jami 38 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Atirgullar ochdi chiroy (feat. Jasurbek Jabborov)», «Andijonim», «Sevgilim».
Dilnoza Akbarova - Mutrabo qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.