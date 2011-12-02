Dilnoza Akbarova - Bolalik
|Ijrochi:
|Dilnoza Akbarova
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|77
|Hajmi:
|8.85 MB
|Davomiyligi:
|03:50
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|02-12-2011
Qo'shiq haqida
«Bolalik» — Dilnoza Akbarova ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:50, sifati 128 kbps, saytga 2011-yil 2-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 77 marta tinglangan. Dilnoza Akbarova ijrosida saytda jami 38 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Atirgullar ochdi chiroy (feat. Jasurbek Jabborov)», «Andijonim», «Mutrabo».
Dilnoza Akbarova - Bolalik qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.