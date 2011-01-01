Декабрь 2011
94 треков за месяц.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Zohid Shams & Sherzod Shams
O'zbegim qizlari
03:43
Shohruhxon & Lola
Sensiz
03:32
Ziyoda
Popuri 90
03:59
Dilso'z
Tingla
03:30
Bahrom Karimov
Nozli noz
03:26
Aziz Rametov
Shiringina armonim
04:20
Azeez aka
Moy patsan
02:38
Azeez aka
Yig'lama
03:56
Azeez aka
Aprel
03:03
UzTim
To's-to'polon
03:20
UzTim
Aybdorman
03:50
Sharof Muqimov
Sen hayolimsan (remix)
03:25
Sharof Muqimov
Keragi yo'q
03:54
Shohida Rahmanova
Unutolmayman
03:15
Shohida Rahmanova
O'zbekiston
03:07
Shohida Rahmanova
Sevaman
03:18
Shohida Rahmanova
Kechalar
03:18
Shohida Rahmanova
Yormande
03:07
Shohida Rahmanova
Beqasam
03:32
Yunusbek Yusupov
Yo'g'-ey
03:31
Yunusbek Yusupov
Makrlaring
03:07
Yunusbek Yusupov
Buxorocha
02:41
Elmurod Mirzayev
Alamli ko'zlar
03:38
Shuhrat Daryo
Mahallaning qizi
03:47
Farhod & Shirina
Yoshlikda bergan ko'ngil
03:49
Shahzoda Yashnarova
Taqdirim
03:15
Shahzoda Yashnarova
Qish
03:52
Umidshoh & Xurshid Rahmonov
Mehribon onam
04:16
Xurshid Rahmonov
Rayhonaga
05:24
Xurshid Rahmonov
Onajon
04:39
Xurshid Rahmonov
Mustaqil Vatan
04:02
Xurshid Rahmonov
Yonida yori
04:38
Xolmurod Saidov
Winter Sonata
04:25
Hojimurod Bekchanov
Indamadim
03:20
Fotima Safayeva
Oshiq bo'lmang
04:01
Fotima Safayeva
Sho'x qiz
03:12
Fotima Safayeva
Kuymang
03:21
Fotima Safayeva
Galadi
03:16
Fotima Safayeva
Baxshi qiz
03:50
Fotima Safayeva
Amanim
03:23
Umidaxon & Sirojiddin
Sevgi yo'q dema
03:53
Umidaxon
O'rgilay sizdan
03:13
Fotima Safayeva
Akajon
04:12
Farangiz Shamsiyeva
Yuragim
03:50
Farangiz Shamsiyeva
Ty (Ты)
02:45
Farangiz Shamsiyeva
Seni sevib
03:22
Farangiz Shamsiyeva
Sen qaylardasan
03:36
Farangiz Shamsiyeva
Sevgi
03:15
Farangiz Shamsiyeva
Men o'zim
02:43
Farangiz Shamsiyeva
Baxtli bo'l (Netay)
03:17
Farangiz Shamsiyeva
Asalim deb yurma
02:46
Ulug'bek Rahmatullayev & Murodbek Abdullayev
Do'stim
03:41
O'lmas Olloberganov
Sog'inch
03:51
Sardor Rahimxon
Afsus
04:06
Otabek Mutalxo'jayev
SMS
03:26
Otabek Mutalxo'jayev
Oymomo qiz
03:31
Oybek Quvonov
Aziz do'stlarim
03:26
Muzaffar Mirzarahimov
Kutaman
03:58
Manzura & Eldido
Erishaman tilagimga
03:15
Leyla
Barigal
03:08
Kamolxo'ja Iqbolov
Ketma
03:56
Zohid Shams
Bora-bora
02:58
Ziyoda
Ho'ppa-ho'ppa
03:24
Ziyoda
Hindcha
02:57
Ziyoda
Hayolim senda
03:16
Ziyoda
Tong
03:46
Ziyoda
Sanba
03:14
Ziyoda
Ovvora
03:39
Ziyoda
My s tobiy (Мы с тобой)
03:17
Ziyoda
Yorim bo'ling
02:49
Ziyoda
Armancha
03:17
Ziyoda
Ayyorim
03:09
Zafarbek Usmonov
Gulsara
03:31
Zafar
Kimni izlaysan
03:24
Zafar
Kel ayama
03:09
Jafarbek
Bilmaysan
03:35
Dilnoza Akbarova
Hijron
04:10
Dilnoza Akbarova
Faqat sen
03:24
Davron
Sensan
03:37
Dilnoza Akbarova
Bolalik
03:50
Guli Asalxo'jayeva
Soz etamiz
05:00
Guli Asalxo'jayeva
Kim ekan
04:14
Vohidjon Isoqov
Yorim
03:15
Bolalar
Sen meni jonim (clubmix)
05:17
Bolalar
Kel yashaylik biz birga (akustik)
03:11
Rayhon & Bojalar
Yalle-yalle
03:14
Bojalar
Surxon qizi (russcha)
03:35
Bojalar
O Layli
03:17
Bojalar
Nasiba (russcha)
03:10
Bojalar
Klyosh (Клёш)
03:20
Amir
Esingdamu
04:27
Aziz Rametov & Elyor
Assalom
03:26
Amir
Yomg'ir
03:27
Azeez aka & Eldorbek
Toshkent
04:32
Главная
»
Архив по годам
»
2011
»
Декабрь
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00