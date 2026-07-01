Baxtiyor G'oziyev
4 ta qo'shiq
#Pop musiqa
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Baxtiyor G'oziyev
Men o'lsam
02:28
Baxtiyor G'oziyev
Go'zalim alvido
03:59
Baxtiyor G'oziyev
Go'zalim alvido (New version)
03:59
Baxtiyor G'oziyev
Go'zalim
03:40
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Baxtiyor G'oziyev
Yangi qo'shiqlar
Beggi — Brand
Hulkar Abdullayeva — Balo Balo
Benom guruhi — Unutolmadim
RB Kuz Muz — Тысяча есть, поесть есть
RB Kuz Muz — Скоро белый снег укроет грязь
Moonwalkersmusic — Если весь мир заслонит горизонт
Moonwalkersmusic — В этой вечности нам двоих
Moonwalkersmusic — Сердце земли
ENZRO — No Fear of a Night
АРДЕН — Не надевай чужое лицо
Rayhon — Sog'inma
Essecer — Возмездие
Guru Ai — Подари мне любовь
DARICORN — Сен салсаң да
Black Barny — ЖИВИ
Yilning xitlari
Jaloliddin Ahmadaliyev — Yugurganniki mas Buyurganniki
Izzatbek Holiqov — 20 sevib qoldim 30 yoshni
Afruza — Olamda yo'q
AGA — Xushla mani
Afruza — Ko'rolmaslar ko'rib qo'ysin bunday sevgi olamda yo'q
Jaloliddin Ahmadaliyev — Chaqirsam
Yulduz Usmonova — Ashnaqa Dee, Ashnaqa Hozirgi bollar mashnaqa Pomada (feat. Abdul Malik Ergashov)
Jaloliddin Ahmadaliyev — Sen turganda
baqzhvn — Махаббатым (Lola cover Qazaq Edition)
Yangi trend — Bilmas edim, dard berar (O'zbek tilida)
Yulduz Usmonova, Xamdam Sobirov — Daryo daryo
Boburbek Arapbaev, Roshka — Duymasi
Umida Erkinova — Magan Unagan
Gulinur, Tolib Musofir — Gulixonim
Navruza, Asad Toshpulatov — Meniki bo'lmading
Mashhur ijrochilar
Jaloliddin Ahmadaliyev
Mirjalol Ne'matov
Xamdam Sobirov
Yulduz Usmonova
Ozoda Nursaidova
Sevinch Ismoilova
Xurshid Rasulov
Nodiraxon Subhonova
Gulinur
Dildora Niyozova
Tolib Musofir
Xurshidbek Qahhorov
Gut1k
Ulug'bek Yulchiyev
G'aybulla Tursunov
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