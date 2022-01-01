Октябрь 2022
475 треков за месяц.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Sardor Tairov
Shalolam mening (cover)
03:20
Timur Rahmonov
Rahmat onam
03:25
Manzura
5 kunlik dunyoda
03:24
Xasanboy Mirxalilov
Azim Andijon
02:46
Oydillox Shoh Mahmudov
Qachonlardir
03:50
Furqat Mamutov
Dunyo
02:17
Khurshid
Милая
03:03
Farrux Raimov
Asal qizim
02:53
Isomiddin Nur
Boyni qizi
03:45
Sherali Alimov
Nadonat
04:18
Ramazon Xidirov
Senga armon bo’laman
04:34
Baxtiyor
Onamga tegma
04:30
Sarvinoz Ruziyeva
Dadajon
02:51
Ahmadali Bahromov
Birinchi muhabbat
04:18
Bojalar
Sog'inganda (solo verion)
03:00
Kuk choy & Chagry Kale
Telli duvakli
03:16
Saidbobur
Temir otlar
04:33
Soxib Abdullayev
Boringizga shukur onam
04:00
Beknazar Nurmuxamedov
Dostlarim
03:23
Ramkin Tamkin
Milliondagi Musiqa 2022
03:39
Ramkin Tamkin
Trendagi musiqa 2022
03:39
Ulug'bek Qodirov
Sabr qiling bari o`tadi
03:34
Uzmir
Foydalandim (new premyera)
03:13
Diyorbek Kudratov
Sevmasam ( Cover
01:22
Sardor Tairov
Shalolam mening
01:15
Yangi xit qoshiqlar 2022
mp3
35:23
Abror Shovvoz
GMga otvetni udari
05:30
Shahlo Salayeva
Galma
03:32
Mohira Inji
Bilmiram (cover)
03:30
Ulug'bek Sobirov
Mujiklar
03:49
Kuk choy & Ravshan Komilov
Ayirmasin
04:05
Farhod Saidov (Sarbon guruhi)
Guli sangam
03:57
Jaloliddin Ahmadaliyev
Tutdek to’kilib ketdi deganlar
03:24
Xojiakbar Ruzmetov
Jonam bosh
02:44
Mister Qaxa
Jannat ekan
04:47
Qudratillo Rahimov
Borolmadim
03:12
Farhod Saidov (Sarbon guruhi)
Arzanda qiz
03:38
Alisher Nazirov
Qizaloq (zirapcha-5 sountrack)
02:37
Muhammad
Izladim
03:54
Dilmurod Otajonov
Nozlana
03:52
Iroda Allabergenova
Qizil olma
03:03
Dilmurod Sultonov
Qonqoyma
03:33
Javlon Sapoyev
Onam
04:58
Zoir Turdiyev
Ko’nglim
04:10
Manzura
Besh kunlik dunyoda
03:24
Sardor Safarov
Unutaman dema
03:06
Abror Shovvoz
GMga otvetni udari (parodiya Doston Ergashev
05:30
Асия
Как ты там
02:29
İrem Güral
Dön Diyemem
03:39
Vefa Serifova
Adamlardanam
02:46
Hiss
Unuduram
04:00
Damla
Men Razi
02:28
Хуршед Муминчонов
Ман лолаи озодам
05:23
Uzmir
Foydalandim (Full Version)
03:16
Xamdam Sobirov & Shaxri
Yana-yana
03:37
Jasur Rahimxon
Zubayda
03:31
Beqzhan Temirhan
Мадам
03:40
Al Jahon
Bevafo yor (cover)
03:35
Doston Rahimov
Lola
03:39
Nigina Nabiyeva
Soginaman
04:04
Orxan Masalli
Yuxusuz Gecelerim
05:24
Otabek Ziyo
Boshqachasan
04:31
Fazliddin Rahmonov
Feruzam
03:23
Jasurbek
Sardori bo’lasim bor
04:33
Mohichehra Shamurotova
Ishq
00:00
Jasur
Onamning tug’ilgan kuni (guitar version)
03:44
Muzaffar Qurbonov
Onajonim
04:55
Shod
Gulim
03:52
Farrux Xamrayev
Hajga borgim keladi
03:23
Benom
Qanday chiroylisan
03:50
Yosamin Davlatova
Duset doram
03:38
Shoxruxbek Ergashev
Charchadim ona
03:53
ОСИЯ
Кабки мастам
02:44
Амира и гр Виктория
Мубарак
02:57
DNDM
Leyla (Enza Remix)
09:07
Obidjon Begaliyev
Farzona
03:33
гр.Лезгинка
Ша зи патав
03:04
Sevara Nazarxon
Ulugimsan Vatanim
05:30
İradə Mehri
Amma Yenede ( irade mehri amma yenede )
03:55
Nobiya
Otmagay tong (cover)
02:47
Aziza Qobilova
Inta Eyh Hayit Murat COVER
03:24
Aziza Qobilova
Rampampam COVER
00:15
Aziza Qobilova
Harrom COVER
01:35
Aziza Qobilova
Pure Love COVER
00:43
Aziza Qobilova
Ka Re Если ты не моя COVER
01:00
Aziza Qobilova
SALINA
03:04
Aziza Qobilova
Enty hayati cover (Saad Lamjarred)
02:02
Aziza Qobilova
Неболей Adik remix (Баста, Zivert)
03:53
Aziza Qobilova
Nasini El Donya Cover (Hayit Murat)
03:02
Aziza Qobilova
Ya la la (slowed version)
01:40
Aziza Qobilova
Hay yor yor cover
02:32
Aziza Qobilova
Enty hayati (Saad Lamjarred)
03:09
Aziza Qobilova
Ya la la la
01:33
Aziza Qobilova
Ya lala (Cover Version)
09:05
Janob Rasul
Yumshoq
03:40
Firdavsbek Nurmatov
Sog’inganingda
03:59
Mirzohid Nurmatov
Dilozorim
03:08
Jahongir Muhammadjonov
Do’stim
02:41
Quvonchbek Do'stmurodov
Momo Havo qizlari
04:31
Jasurbek Sunnatullayev
Umr yo’ldoshim
03:10
←
1
2
3
4
5
→
Главная
»
Архив по годам
»
2022
»
Октябрь
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00