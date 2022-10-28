Xasanboy Mirxalilov - Azim Andijon
|Ijrochi:
|Xasanboy Mirxalilov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|326
|Hajmi:
|2.83 MB
|Davomiyligi:
|02:46
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|28-10-2022
Qo'shiq haqida
Xasanboy Mirxalilovning «Azim Andijon» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:46, sifati 128 kbps, saytga 2022-yil 28-oktabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 326 marta tinglangan. Xasanboy Mirxalilov ijrosida saytda jami 3 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Bevafo qiz», «Sinfdoshlarim».
Xasanboy Mirxalilov - Azim Andijon qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.