Xasanboy Mirxalilov - Azim Andijon

Xasanboy Mirxalilov — Azim Andijon
Ijrochi: Xasanboy Mirxalilov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 326
Hajmi: 2.83 MB
Davomiyligi: 02:46
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 28-10-2022
Skachat

Qo'shiq haqida

Xasanboy Mirxalilovning «Azim Andijon» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:46, sifati 128 kbps, saytga 2022-yil 28-oktabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 326 marta tinglangan. Xasanboy Mirxalilov ijrosida saytda jami 3 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Bevafo qiz», «Sinfdoshlarim».

Xasanboy Mirxalilov - Azim Andijon qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00