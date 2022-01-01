Октябрь 2022
475 треков за месяц.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Qilichbek Madaliyev
Ukam Ukam Jonim Ukam
04:14
Shoxruz (Abadiya) & Jafar guruhi
Guli
02:46
Bunyod Xasanov
Yorim
03:11
Lochinbek
Bir kun ajal kelganida qocholmaysan
04:22
Lochinbek
Qocholmaysan
04:22
Alisher Rahmatullayev
Sevaman jonim
04:31
Akbar Ravshanov
Kambag`alda yurak yo`qmi sevadigan
03:42
Izzat Shukurov
Ey sabo
05:23
RASTA
Sochlari o`rilgan qizaloq edi
03:24
OneZero
Vafosiz hayot
03:34
Lola
Sen hayotimning mazmunisan
03:34
Subxan
Soginch
03:46
Alisher Ne'matov
Unutolmaysan
04:10
Azisa Radjabova
Kel Endi (Monolog)
01:39
Azisa Radjabova
Qara qara
04:09
Subxan
Armonginam
04:14
Doniyor To'rayev
Yur ketamiz
02:58
Tursunboy Parpiyev
Ikki buyuk shoir
05:46
Shahrizoda Abdullayeva
Памяти Карузо
04:20
Ozodbek Maxsudaliyev
Armonsan
04:00
Nozimi Yusufzod
Лейла
02:52
Rayhon
Sumbulayo sumbula
03:25
Muhriddin Xoliqov
Sumbulajon Sumbula
02:59
Yakudza Pubgm
Реп и Бит бокс
00:57
Saidahmad Umarov
Meni dostlarim mujik
02:37
Shahlo Salayeva
Nega Nega Nega
04:41
Doston Ergashev & Bojalar
Uylonamiz
03:54
Doston Ergashev
Kozmunchogim qolingdagi
03:41
Jaloliddin Ahmadaliyev
Janonim, Sarsonim
03:05
Elyorbek Meliboyev
Omonatim onajon
02:57
Elyorbek Meliboyev
Giybatchilar hormanglar
01:57
Noila
Uzbek oglonlari
05:45
Umida Odilova
Bir umr faqat seni sevaman deb
02:45
Umida Odilova
Dengiz (Cover Ummon)
02:45
Olimjon Ne'matjonov
Birov Bilan Yurmagan Qizlar
04:04
Green71
Na Qilay
02:12
Doxxim
Ortinga Qayt
03:05
Nigina Nabiyeva
Qalbim yiglar
03:46
Abdulaziz Kadirov
Musofir xati
03:42
Izzatbek Qoqonov
Dada
03:41
Umida
Dengiz (Ummon Cover)
02:52
REMZI
Yalinsak ham qaytmaydi u kunlar
03:18
REMZI
Lola Gulim
03:18
REMZI
Iltimos qoyib yubor
02:42
Siroch Muhammad
Ona
03:07
Azizbek Madumarov
Ulfatlar (guitar version)
02:47
Nodirbek
Otamni makkaga olib boraman
04:04
Dilafruz Hayitmetova
Xafamondon
03:15
Shuhratbek Ismoilov
Xayolingda bormanmi
03:20
Zilola Ibragimova
Ketayabsan
03:23
Jasurbek Mavlonov
Madam
03:27
Doston Ergashev
Chilonjiyda
03:16
Mashxurbek Yuldashev
Yo’qlamaganlar
02:50
Shahruza
Kim o'zi (cover Nargiza Boyxonova)
02:48
Nodirbek Xolboyev
Otajonim (New version)
04:36
Yorqinxo'ja Umarov
Цветы
03:53
Alisher Sharipov
Onam ekgan rayhonlar
06:24
Mirzo Ali
Alloh nazaridan qolmasam boldi
04:56
Dilso'z
Siz hammadan yaxshi siz dada
04:07
Xamdam Sobirov
NAFOSATIM
02:45
Yulduz Usmonova
Seni severdim (feat.Yaşar)
04:32
Shahzoda
Hayati, hayati Hayuni, hayuni
03:51
Dadish Aminov
Sozle
03:09
Azizbek Xolvachi
Zolim
03:24
Iroda Osmon
Ojizlar
03:58
Mino
Танхоям
02:42
Зулайхо
Духтараки Фархори
03:09
Noziya Karomatullo
Ёри чон
03:21
Мухаммадчон Бокиев
Девона карди моро
03:30
Yosamin Davlatova
Дустат дорам
03:38
Тухташев Абдучалил
Лейла
03:07
Zohid
Bir umur faqat seni sevaman deb (Cover New version tik tok qiz bola variant)
00:31
Farxod Musayev
Oqibat
04:48
Manzura & Dildora Niyozova
Dugonajonlar
03:34
Surayyo Narzullayeva
Xayr maktabim
04:43
Dilnoza Mirzayeva
Ayriliq
04:28
Shahzod Murodov
Duo qiling dadajon
04:14
Akmal Ismoilov
Er yigitlar
03:06
Shahzodxon
Begonamiz
03:43
Jasurbek
Alvido
03:51
Zamin
Sen ketgan kundan
04:03
Farruhbek Nabiev
Mojnamu
03:07
Alisher Ne'matov
Dadamni davrida
04:24
Jumyozbek Salayev
Omonatmi
02:58
Diyorbek Baxtiyorov
Onajonim
03:45
Marxabo Ahmedova
Aldana
03:09
Xamdam Sobirov & Zohid
Parilarim (AR BEATS Remix)
03:33
Hulkar Abdullayeva
Laylingman
03:04
Qilichbek Madaliyev
Dadamdandir
04:18
Xamdam Sobirov
Sumbula
03:30
Sevinch Ismoilova
Surxon bolasi
03:09
Fatihabegim & John Neo
Armonim
02:46
Uzmir
Barchasi tugadi 2022
03:19
JAVA
Achinaman
03:00
G'ayrat Usmonov
Go'zal yorim
04:40
Gulinur
Muhabbat
03:38
Munisa Rizayeva
Xayolingdaman
03:44
Munisa Rizayeva
Hayolingman
03:44
Jaloliddin Ahmadaliyev
Oy yuzingiz oy bolsin
00:52
Jaloliddin Ahmadaliyev
Endi sizni sevmayman
00:52
←
1
2
3
4
5
→
Главная
»
Архив по годам
»
2022
»
Октябрь
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00