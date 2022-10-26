Manzura - Besh kunlik dunyoda
|Ijrochi:
|Manzura
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|3 326
|Hajmi:
|3.08 MB
|Davomiyligi:
|03:24
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|26-10-2022
Qo'shiq haqida
Manzuraning «Besh kunlik dunyoda» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:24, sifati 128 kbps, saytga 2022-yil 26-oktabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 3 326 marta tinglangan. Manzura ijrosida saytda jami 209 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Daydi», «Ona bo’ldim (Daydi qizning daftari)», «Daydi dilim (Soundtrack Daydi qiz)».
Manzura - Besh kunlik dunyoda qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.