Октябрь 2022
475 треков за месяц.
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Shohruhxon
Salomaleykum sevgi cover by Babymohi
01:32
Mirjalol Ne'matov & Ibrat Azamatov
Yiroqlarda (feat. Ibrat Azamatov)
03:34
Hukm Turk seriali
Jenerik (Na Na Na)
02:34
Shohsanam
Herkes Gibisin (cover Semicenk)
03:07
Gulinur
O Muhabbat
03:38
Leo & Басстер
Девонатар мешам вакте у дуртар
04:20
Leo & Басстер
Сохил
04:20
LEO TJ
DARYO ЧАШМОНИ МАН НОЛОН НОЛОН НОЛОН
04:23
Green71
ISKRA 2022
03:21
Green71
ISKRA
01:11
Elyorbek Meliboyev
Madinam
03:08
Shoxrux Ergashev
Kechikkan Sevgim
03:44
Shoxrux (Ummon)
Poralar
03:44
Шухрат Калонов
Туи танхо
03:54
JAVA
Sevishni bilmaysan (Ukam)
02:36
Dunyo
Ketolmayman
03:22
Gulsanam Mamazoitova
Onajon
06:15
Ana Ana Ana Arabic Song
Tik Tok (8D Music)
01:41
Green71
UFQ (feat. Sinus17)
02:40
Green71
Onajonim kechiring
04:05
Green71
Assalomu alaykum Ona
04:05
Green71
Onajon
04:05
Milena Madmusayeva
Kuz
03:10
O'ktam Kamalov
Kotta bolla
03:40
Mirjalol Ne'matov
Senda qolgan Jarohat
04:28
Uzmir
Foydalandim
01:43
Nurzida Isayeva
Namanganim
03:06
Babymohi
Salomaleykum sevgi (Cover Shohruhxon)
00:19
Osman Navruzov
Qara qara kozli janona (Qolmadi choram)
03:09
Odilbek Abdullayev
Dostlar dushman boldi bir zamonlar
03:01
Ana ana ana ana anaaa wala she
TIk Tok
01:41
Xamdam Sobirov & Zohid
Parilarim (ft. Xamdam Sobirov)
03:45
Shoxrux (Ummon)
Aytgan Emasding
04:22
Noker Meretov
Qadamin bosib dona-dona
04:12
Xamdam Sobirov & Zohid
Parixona (AR BEATS Remix)
03:33
Komiljon Sobirov
Chayonsan
03:23
Eldor Majitov
Onajon
04:41
Artur Rahmonov
Gulirano
04:05
h3
Soginaman
02:57
Farrukh Sheikh
Qaramasang qarama
03:22
Navruzbek
Qashqadaryo Surxondaryo
04:10
Isakhadjaev
Boyning qizi
02:32
Karina
Hay-hay
03:09
Hamdambek To'rayev
Kiprik
03:28
Bahriddin Umar
Asal qizim
03:14
Sherxon
Qadringizni bildim dada
04:20
Shokir
Yomon
02:19
Sardorbek
Musofirni mardikor demang
03:55
Sherzod Toychiyev
Bololmaydi
03:21
Olim Orozov
Ustozlar
02:46
Zilola Ibragimova
Sevgimni sotib ketgan
03:27
Diyorbek Qurbonboyev
Yoqdi mani
04:23
Zafar Ergashov
Dunyo (remix)
04:00
Samandar
Sen men uchun olgansan
03:43
Baxtiyor Mavlonov
Halol yaxshi (jonli ijro)
04:29
Asilzoda
Uzbekiston
04:06
Oybek Ahmedov
Bevafo dostlarim
03:04
Muhammadyusuf Jalilov
Onam damlagan choy
03:39
Mr Sherxon
Ish topey (cover)
03:20
Mir Joha
Lola gulim
03:11
Nigina Nabiyeva
Unutolmadim
03:50
Boburjon Po'latov
Nega
03:14
Islombek Soliyev
Atov
03:55
Anzor
Odamlar
05:11
Beqzhan Temirhan
Кантем
03:45
Atash Kadamov
Gozal sen
03:08
Mister Qaxa
Ogiloy, Borodur (2022)
06:36
Jaloliddin Ahmadaliyev
Sevmayman deb aytib keting
02:19
Jaloliddin Ahmadaliyev
Aytmadingiz borligimni
02:19
Sardor Safarov
Unutaman dema sen ham kecholmaysan
01:35
Sardor Safarov
Topa olmaysan meni (2022)
01:35
Sardor Safarov
Sevgimni qabrga ko`mib tashlasanag (Baxt senga armon)
01:35
Sardor Safarov
Baxt senga armon
01:35
Ummon
Aytgan emasmiding (Shohruh)
04:22
Janob Rasul
Королева
03:00
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