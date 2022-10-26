Kuk choy, Ravshan Komilov - Ayirmasin

Kuk choy, Ravshan Komilov — Ayirmasin
Ijrochilar: Kuk choy, Ravshan Komilov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 50 130
Hajmi: 4.03 MB
Davomiyligi: 04:05
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 26-10-2022
Skachat

Qo'shiq haqida

«Ayirmasin» — Kuk choy va Ravshan Komilov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:05, sifati 128 kbps, saytga 2022-yil 26-oktabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 50 130 marta tinglangan — bu Kuk choyning saytdagi eng ko'p tinglangan qo'shig'i. Kuk choy ijrosida saytda jami 25 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Seni laylim hajringda tolgonaman (feat. Saudulla Fathullayev Popuri)», «Popuri», «Sumalakdan tosh topdim».

Kuk choy, Ravshan Komilov - Ayirmasin qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00