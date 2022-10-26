Kuk choy, Ravshan Komilov - Ayirmasin
|Ijrochilar:
|Kuk choy, Ravshan Komilov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|50 130
|Hajmi:
|4.03 MB
|Davomiyligi:
|04:05
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|26-10-2022
Qo'shiq haqida
«Ayirmasin» — Kuk choy va Ravshan Komilov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:05, sifati 128 kbps, saytga 2022-yil 26-oktabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 50 130 marta tinglangan — bu Kuk choyning saytdagi eng ko'p tinglangan qo'shig'i. Kuk choy ijrosida saytda jami 25 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Seni laylim hajringda tolgonaman (feat. Saudulla Fathullayev Popuri)», «Popuri», «Sumalakdan tosh topdim».
Kuk choy, Ravshan Komilov - Ayirmasin qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.