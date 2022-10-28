Furqat Mamutov - Dunyo
|Ijrochi:
|Furqat Mamutov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|831
|Hajmi:
|2.18 MB
|Davomiyligi:
|02:17
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|28-10-2022
Qo'shiq haqida
«Dunyo» — Furqat Mamutov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:17, sifati 128 kbps, saytga 2022-yil 28-oktabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 831 marta tinglangan — bu Furqat Mamutovning saytdagi eng ko'p tinglangan qo'shig'i. Furqat Mamutov ijrosida saytda jami 3 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Baliq», «Tosh yuragim».
Furqat Mamutov - Dunyo qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.