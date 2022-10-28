Furqat Mamutov - Dunyo

Furqat Mamutov — Dunyo
Ijrochi: Furqat Mamutov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 831
Hajmi: 2.18 MB
Davomiyligi: 02:17
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 28-10-2022
Skachat

Qo'shiq haqida

«Dunyo» — Furqat Mamutov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:17, sifati 128 kbps, saytga 2022-yil 28-oktabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 831 marta tinglangan — bu Furqat Mamutovning saytdagi eng ko'p tinglangan qo'shig'i. Furqat Mamutov ijrosida saytda jami 3 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Baliq», «Tosh yuragim».

Furqat Mamutov - Dunyo qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00